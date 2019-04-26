Матч Першої ліги між Сумами та Балканами міг бути договірним.
Про це розповів головний тренер Сум Олег Лутков.
"Перед матчем з'явилася інформація, що на тотал менше 4 м'ячів буде зроблений аномальний закид ставок. Президент подзвонив, ми вже перебували в роздягальні, попередив про це нас. І сказав: "Не дай Бог це буде, я зніму команду з чемпіонату.
Тому ми робили все, що могли, все, що в наших силах, виходячи з підбору футболістів. Не важливо, скільки ми програвали, але ми не будемо брати участь у цих брудних іграх. Не будемо ні в якому разі.
Нехай ми будемо краще ось так, через не можу. А там вже влітку буде рада ліги або хтось буде вирішувати, як жити команді. Ми грали в Луцьку 0:7, як би там не кричали на нас - ми не граємо в такі ігри", - сказав Лутков.
Нагадаємо, що НАБУ підозрює ФФУ в корупційних схемах.
Раніше президент ПФЛ не підтвердив справу про договірні матчі Колоса.
Джерело - Канал Балкан в YouTube.