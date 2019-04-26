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Матч Першої ліги між Сумами та Балканами міг бути договірним

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Матч Першої ліги між Сумами та Балканами міг бути договірним

Матч Першої ліги між Сумами та Балканами міг бути договірним.

Про це розповів головний тренер Сум Олег Лутков.

"Перед матчем з'явилася інформація, що на тотал менше 4 м'ячів буде зроблений аномальний закид ставок. Президент подзвонив, ми вже перебували в роздягальні, попередив про це нас. І сказав: "Не дай Бог це буде, я зніму команду з чемпіонату.

Тому ми робили все, що могли, все, що в наших силах, виходячи з підбору футболістів. Не важливо, скільки ми програвали, але ми не будемо брати участь у цих брудних іграх. Не будемо ні в якому разі.

Нехай ми будемо краще ось так, через не можу. А там вже влітку буде рада ліги або хтось буде вирішувати, як жити команді. Ми грали в Луцьку 0:7, як би там не кричали на нас - ми не граємо в такі ігри", - сказав Лутков.

Нагадаємо, що НАБУ підозрює ФФУ в корупційних схемах.

Раніше президент ПФЛ не підтвердив справу про договірні матчі Колоса.

Джерело - Канал Балкан в YouTube.

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