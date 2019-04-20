Президент ПФЛ не підтвердив справу про договірні матчі Колоса

Колос не брав участь у договірних матчах.

Про це повідомив президент Професійної футбольної ліги України Сергій Макаров.

Він спростував інформацію журналіста Костянтина Андріюка про те, що незабаром Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України отримає докази участі клубу в договірних матчах.

"Нічого подібного не чув, Бублик не говорив нічого. Звідки це взялося? Навіть предмета не бачу", - заявив Макаров.

Раніше повідомлялося, що керівництво Колоса вже спростувало інформацію журналіста про участь клубу договірних зустрічах.

Нагадаємо, за участь в договірних матчах КДК ФФУ виключив зі складу учасників Першої ліги ПФК Суми та позбавив його професійного статусу.

Джерело - ТК Футбол 1/2.