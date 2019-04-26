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Фенербахче хоче підписати захисника Динамо

Сьогодні 12:47 883 0
Кендзьорою зацікавилися в Туреччині
Фенербахче хоче підписати захисника Динамо

Польський легіонер київського Динамо Томаш Кендзьора може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Про це повідомляє futbolarena.com.

Після незадовільних результатів цього сезону Фенербахче націлений на підписання двох захисників для підсилення лінії захисту. На позицію лівого захисника турки планують підписати поляка Аркадіуша Реку з Аталанти. На позицію правого — польського динамівця Томаша Кендзьору.

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Як повідомляє джерело, щодо обох гравців почалися переговори.

Нагадаємо, Динамо днями зіграло внічию з Шахтарем.

Джерело - 1927.kiev.ua.

#Кендзьора, #Динамо, #Фенербахче
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