Український легіонер грецького ПАОКа Євген Шахов потрапив до команди тижня FIFA19.
Про це йдеться на сторінці EA SPORTS FIFA у Twitter.
Євген в останньому турі грецького чемпіонату оформив дубль, який приніс чемпіонство його клубу.
99 pace @KMbappe, another @woodyinho special item and the first Record Breaker of #FUT 19! #TOTW #FIFA19 pic.twitter.com/njBgxh4UYu— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 24 квітня 2019 р.
Нагадаємо, ПАОК Шахова і Хачеріді вийшов у фінал Кубка Греції. А у фіналі Кубка Греції відбудеться українське дербі.
Джерело - Чемпіон.