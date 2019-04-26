EA SPORTS FIFA оприлюднив номінальну збірну

Український легіонер грецького ПАОКа Євген Шахов потрапив до команди тижня FIFA19.

Про це йдеться на сторінці EA SPORTS FIFA у Twitter.

Євген в останньому турі грецького чемпіонату оформив дубль, який приніс чемпіонство його клубу.

Нагадаємо, ПАОК Шахова і Хачеріді вийшов у фінал Кубка Греції. А у фіналі Кубка Греції відбудеться українське дербі.

Джерело - Чемпіон.