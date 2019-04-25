У фіналі Кубка Грецї зіграє ПАОК Євгена Шахова та Євгена Хачеріді проти АЕКа Дмитра Чигринського.
ПАОК у другому півфінальному матчі з Астерасом зіграв у нульову нічию і забезпечив собі путівку до фіналу.
А от АЕК у 1/2 здолав Ламію. Після домашньої перемоги (2:0) команда Чигринського розгромила суперника ще й на виїзді - 4:0. Щоправда, Дмитро у заявку АЕКа на цей матч не потрапив.
11 травня у фіналі Кубку Греції буде українське дербі.
Нагадаємо, що ПАОК став чемпіоном Греції.
Також, Хачеріді розірве контракт з ПАОКом.
Джерело - Чемпіон.