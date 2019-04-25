ПАОК Шахова та Хачеріді зустрінеться з АЕКом Чигринського

У фіналі Кубка Грецї зіграє ПАОК Євгена Шахова та Євгена Хачеріді проти АЕКа Дмитра Чигринського.

ПАОК у другому півфінальному матчі з Астерасом зіграв у нульову нічию і забезпечив собі путівку до фіналу.

А от АЕК у 1/2 здолав Ламію. Після домашньої перемоги (2:0) команда Чигринського розгромила суперника ще й на виїзді - 4:0. Щоправда, Дмитро у заявку АЕКа на цей матч не потрапив.

11 травня у фіналі Кубку Греції буде українське дербі.

Нагадаємо, що ПАОК став чемпіоном Греції.

Також, Хачеріді розірве контракт з ПАОКом.

Джерело - Чемпіон.