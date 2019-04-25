Зінченко — найкращий захисник у матчі з Манчестер Юнайтед

Українець отримав високу оцінку за гру

У поєдинку перенесеного 31-го туру чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед протистояв Манчестеру Сіті. Фінальний свисток арбітра зафіксував впевнену перемогу містян.

У старті на цей поєдинок вийшов Олександр Зінченко, який відіграв повний поєдинок.

Загалом, Олександр зробив 124 торкання до м'яча і віддав 100 точних пасів, точність яких склала 89%. Крім цього, Зінченко зробив чотири відбори, стільки ж перехоплень і один винос. Також українець тричі порушив правила і заробив жовту картку.

Авторитетний портал WhoScored поставив Олександру оцінку 7.42, яка стала найкращою серед усіх захисників Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Зінченко увійшов в топ-10 найдорожчих лівих захисників.

Джерело - Чемпіон.