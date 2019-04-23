Марез хоче влітку покинути Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Ріяд Марез може покинути клуб під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Daily Mail.

Алжирець вкрай незадоволений своїм становищем на Етіхад Стедіум, про що неодноразово говорив іншим представникам клубу останнім часом.

За інформацією видання, Марез впевнений, що заслуговує більше ігрового часу, і готовий покинути "містян", якщо ситуація не зміниться.

Нагадаємо, Марез перейшов у Манчестер Сіті влітку минулого року з Лестера за 67,8 млн євро, ставши другим в списку найдорожчих придбань манкуніанців після Кевіна Де Брейне.

Цього сезону 28-річний хавбек взяв участь у 26 матчах англійської Прем'єр-ліги, в яких записав на свій рахунок 6 голів і 3 результативні передачі.

Нагадаємо, Манчестер Сіті збирається продати Гюндогана.

Джерело - Футбол 24.