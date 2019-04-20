Роналду - перший гравець, який виграв АПЛ, Ла-Лігу і Серію А

Португалець виграв італійський чемпіонат в першому ж сезоні

Кріштіану Роналду в шосте виграв національний чемпіонат. На рахунку португальця 3 титули АПЛ, два тріумфи в Іспанії і перемога в Серії А.

"Стара синьйора" гарантувала собі чемпіонський титул обігравши Фіорентину в рамках 33-го туру.

Тепер у Ювентуса за 5 турів до кінця на 20 балів більше, ніж у найближчого переслідувача - Наполі (залишилося 6 матчі).

Таким чином Роналду став чемпіоном Італії в першому ж сезоні.

Відзначимо, що раніше жодному гравцю не вдавалося ставати чемпіоном в Англії, Іспанії та Італії.

Нагадаємо, Роналду готовий покинути туринський клуб через поразку в чвертьфіналі Ліги чемпіонів від Аякса.

Джерело - Чемпіон.