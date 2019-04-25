Головний тренер лондонського Арсенала Унаї Емері взяв провину за поразку в матчі з Вулвергемптоном на себе.
Про це повідомляє HaytersTV.
"Я зазвичай дуже критично ставлюся до себе. І я дуже злий на себе. Ми не виконали план на гру, який я хотів бачити. Але провину за поразку в першу чергу я беру на себе. Мої ідеї, мій стиль, пошук рішення - за це не гравець несе відповідальність.
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Не гравець винен, що хтось зіграв гірше чи нижче своїх можливостей. Ні ні. Я шукаю рішення, і рішення - думати про наступний матч і показати кращу гру в неділю, щоб взяти три очки ", - сказав Емері.
🗣️ "I am angry with me" 😡 👀— Hayters TV (@HaytersTV) April 24, 2019
A frustrated Unai Emery was disappointed his game plan didn't work against @Wolves at Molineux 🤔
🔴 #WOLARS 🔴
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Нагадаємо, Динамо та Шахтар зіграли внічию.
Джерело - Чемпіон.