Головний тренер лондонського Арсенала Унаї Емері взяв провину за поразку в матчі з Вулвергемптоном на себе.

Про це повідомляє HaytersTV.

"Я зазвичай дуже критично ставлюся до себе. І я дуже злий на себе. Ми не виконали план на гру, який я хотів бачити. Але провину за поразку в першу чергу я беру на себе. Мої ідеї, мій стиль, пошук рішення - за це не гравець несе відповідальність.