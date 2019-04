Головний тренер лондонського Арсенала Унаї Емері взяв провину за поразку в матчі з Вулвергемптоном на себе.

Про це повідомляє HaytersTV.

Актуально: Манчестер Сіті з Зінченком здолав Юнайтед на його полі

🗣️ "I am angry with me" 😡 👀



A frustrated Unai Emery was disappointed his game plan didn't work against @Wolves at Molineux 🤔



🔴 #WOLARS 🔴



👉 https://t.co/rE4c61DGtZ pic.twitter.com/gHGE3eB7aR