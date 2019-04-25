Гвардіола: Ми ще не чемпіони

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не вважає, що чемпіонство у Манчестер Сіті після матчу з Манчестер Юнайтед уже в кишені його команди.

Слова керманича містян наводить BBC.

"Ми перебували на Олд Траффорд під тиском. Сказав хлопцям, що потрібно грати на перемогу і не замислюватися про те, пропустимо ми чи ні. Але ми ще не чемпіони. Сказав хлопцям, що їм не потрібно читати пресу, дивитися телевізор. Потрібно просто відпочити, виспатися і поїхати в гості до Бернлі", - заявив Гвардіола.