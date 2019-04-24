Олександрія переграла Маріуполь

Долю матчу команди вирішили в першому таймі

ПФК Олександрія на власному полі приймала Маріуполь у рамках 25 туру української Прем'єр-ліги.

Команда Володимира Шарана здобула перемогу. А долю матчу вирішила ще в першому таймі.

Спочатку Банада на 20 хвилині відкрив рахунок. Але вже за три хвилини Вакула встановив рівновагу в рахунку. Вирішальний гол в грі забив Гречишкін на 32-й хвилині.

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Чемпіонат України, УПЛ

25 тур

24 квітня

Олександрія — Маріуполь (2:1)

Голи: 1:0 - 20 Банада, 1:1 - 23 Вакула, 2:1 - 32 Гречишкін

Олександрія: Паньків, Бабогло, Ковалець (Довгий, 81), Цуріков, Полярус, Лучкевич (Задерака, 71), Сітало, Пашаєв, Шендрик, Гречишкін (Запорожан, 46), Банада.

Маріуполь: Худжамов, Полегенько, Дава, Яворський, Биков, Федорчук (Борячук, 17), Мишньов, Піхальонок, Зубков, Сікан (Чурко, 59), Вакула (Фомін, 76).

Попередження: Яворський 19, Зубков 62, Запорожан 65, Биков 66, Піхальонок 82, Борячук 84, Фомін 85.

Нагадаємо, Зоря на останніх хвилинах переграла ФК Львів.

Джерело - Чемпіон.