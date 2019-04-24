Луганці перемогли в драматичному матчі

Луганська Зоря на власному полі приймала останню команду першої шістки ФК Львів у рамках 25 туру української Прем'єр-ліги.

Луганці пропустили гол у роздягальню на 42 хвилині матчу. Відзначився Бруно. Але вже на старті другого тайму Пилип Будківський встановив рівновагу в рахунку.

Вирішальний гол командам довелося чекати до компенсованого арбітром часу. героєм матчу став Караваєв.

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Чемпіонат України, УПЛ

25 тур

24 квітня

Зоря — ФК Львів 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Бруно, 1:1 - 56 Будківський, 2:1 - 90+1 Караваєв.

Зоря: Шевченко, Хомченовський (Кочергін,71), Будківський, Михайліченко, Вернидуб, Луньов (Кабаєв, 46), Караваєв, Громов (Лєднєв, 46), Чайковський, Чеберко, Арвеладзе.

ФК Львів: Бандура, Вісенте, Парамонов, Воронін, Адамюк, Борзенко, Сабіно (Шина, 63), Мартан, Алваро (Педро, 51), Пернамбуко (Насонов, 69), Бруно.

Попередження: Чеберко 16, Воронін 49, Мартан 64, Кочергін 77, Шевченко 90+5.

Нагадаємо, Зоря попрощається з колумбійським нападником.

Джерело - Чемпіон.