Іспанський легіонер морально підтримує киян

Нападник Динамо Фран Соль все ще відновлюється після операції на плечі, але підтримує одноклубників морально.

На власній сторінці в Instagram іспанець підтримав свою команду перед матчем Динамо — Шахтар.

"Динамо, давай! За короткий проміжок часу я зіграв лише кілька матчів за Динамо Київ, але динамівські кольори і Київ вже стали для мене рідними! Чекаємо перемоги", - написав Соль.

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Нещодавно Соль розповів про травму.

Джерело - Чемпіон.