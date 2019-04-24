Нападник Динамо Фран Соль все ще відновлюється після операції на плечі, але підтримує одноклубників морально.
На власній сторінці в Instagram іспанець підтримав свою команду перед матчем Динамо — Шахтар.
"Динамо, давай! За короткий проміжок часу я зіграв лише кілька матчів за Динамо Київ, але динамівські кольори і Київ вже стали для мене рідними! Чекаємо перемоги", - написав Соль.
Актулаьно: Агроном НСК Олімпійський розказав про стан газону після дебатів
Переглянути цей допис в Instagram
🇬🇧Come on lads!! Short time and only few games with @fc_dynamo_kyiv but I already got special feeling for this collors and this city 🌃. Turning this thing around begins this evening 🇺🇦 Динамо давай!!! За короткий проміжок часу я мав лише декілька ігор за @fc_dynamo_kyiv , але динамівські кольори та Київ для мене вже стали рідними! Очікуємо на перемогу Динамо Київ!
Нещодавно Соль розповів про травму.
Джерело - Чемпіон.