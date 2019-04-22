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Агроном НСК Олімпійський розказав про стан газону після дебатів

Сьогодні 14:51 868 0
Але поле не в найкращому стані
Агроном НСК Олімпійський розказав про стан газону після дебатів

Стало відомо чи постраждав газон НСК Олімпійський після дебатів кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського.

Про це розповів головний агроном арени Максим Стельмах.

"Дебати жодним чином не вплинули на стан газону, оскільки ніякого навантаження на полі не було. Воно накривалося спеціальним захисним покриттям всього лише на добу. Глядачів було не так багато, час їх перебування був нетривалий, і вели вони себе спокійно, тому для поля ця подія пройшла абсолютно безболісно. На наступний день з самого ранку я особисто провів інспекцію поля, і все було нормально, ніяких пошкоджень.

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Сам газон перебуває не в кращому стані через погодні умови. Ночі ще не дуже теплі, і поле не ідеальне, але ми працюємо над цим, думаю, до початку матчу воно буде виглядати пристойно, але, звичайно, хотілося, щоб було краще. Втім це зовсім не пов'язано з дебатами", - сказав Стельмах.

24 квітня на НСК Олімпійський відбудеться матч 25-го туру УПЛ Динамо — Шахтар.

Нагадаємо, Динамо розгромило Ворсклу в контрольному поєдинку.

Джерело - Динамо.

#НСК Олімпійський, #Динамо, #Шахтар, #УПЛ, #Українська Прем'єр-ліга
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