Нападник київського Динамо Фран Соль впевнений, що операція пішла на користь його плечу.

Про це він розповів у ефірі програми Профутбол.

"Це ніяка не хронічна проблема. Вона у мене була 5 років тому, тоді я пропустив місяць і обійшовся без операції. Цього разу вирішили прооперувати та розв'язувати цю проблему назавжди. Якщо буду робити все, що порекомендували лікарі, то отримаю здорове плече на все життя", - заявив Соль.

Нагадаємо, Соль вважає, що може потрапити в збірну Іспанії з київського клубу.

Раніше форвард зазначав, що мріє зустрітися з Шевченком.

Джерело - Профутбол.