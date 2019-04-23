Не пропустіть матч Ліги Чемпіонів Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті онлайн. Матч відбудеться 24.04.2019. Початок - 22:00.

Трансляцію Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 2.

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Гру Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 89 гривень. Така ціна дійсна вже з 2 квітня.

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Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті, матчу Ліги Чемпіонів можна починаючи з 21:50, а стартовий свисток пролунає о 22:00.

Раніше повідомлялося, що Зінченко потрапив у ТОП-4 найефективніших футболістів Європи.

Нагадаємо, що захисник ПСЖ Меньє може перейти в Манчестер Юнайтед.

Джерело - Чемпіон.