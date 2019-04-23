Бельгійський захисник ПСЖ Томас Меньє влітку може перебратися в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє The independent.

Керівництво англійського клубу розглядає бельгійця для заміни Антоніо Валенсії, який по завершенню сезону покине МЮ. ПСЖ поки не поспішає продовжувати контракт з Меньє, а стара угода закінчується вже в наступному році.

Крім бельгійця, МЮ також проявляє інтерес до Кірані Тріпп'єра з Тоттенгема та Аарона Ван-Біссаке з Крістал Пелас.

Нагадаємо, за ПСЖ Меньє у всіх турнірах в поточному сезоні зіграв 21 матч і забив 4 м'ячі та став чемпіоном Франції.

Також, у нинішньому сезоні ПСЖ і Манчестер Юнайтед зустрічалися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. За сумою двоматчевого протистояння англійці перемогли за правилом виїзного гола (в Манчестері програли 0:2, в Парижі перемогли 3:1).

Джерело - The independent.