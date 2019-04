Екс-капітан Селтіка Біллі Макніл помер у віці 79 років.

Про це повідомляє офіційний сайт Селтіка.

Макніл всю ігрову кар'єру провів в Селтіку. Він захищав кольори клубу з 1957 по 1975 рік. За цей час Макніл зіграв 790 матчів за Селтік, що є рекордом клубу. Більш того, всі ігри Біллі починав в основному складі.

The #CelticFC Family is mourning the death of Billy McNeill, the club’s greatest ever captain and one of the finest men to have played and managed the Hoops, who has passed away at the age of 79.



Rest in peace, Cesar. You’ll Never Walk Alone.