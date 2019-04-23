Стерлінг запропонував жорстоке покарання для клубів за прояви расизму

Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг вважає, що клуби необхідно штрафувати більш серйозно за прояви расизму.

Про це повідомляє The Times.

"Покарання повинні бути більш суворими. Гроші не завдають шкоди багатим клубам і футбольним асоціаціям. Тому я б закликав до автоматичного зняття дев'яти очок за расистські образи" - сказав Стерлінг.

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"Звучить суворо, але який вболівальник ризикне ображати на расовому підґрунті, якщо це може призвести до вильоту його команди або позбавлення шансів на титул? Крім того, клуб повинен провести три гри при порожніх трибунах. Таким чином, вони втрачають прибуток, і це прямий наслідок расистської поведінки", – наводить слова Стерлінга Onefootball.