Півзахисник Манчестер Сіті оплатив похорон юного гравця Крістал Пелес

Півзахисник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг протягом року підтримував 13-річного футболіста Крістал Пелес Дамар Доукінса, який страждав від лейкемії.

Про це повідомляє FourFourTwo.com.

Минулого місяця хлопчика не стало. Стерлінг взяв на себе всі витрати по організації похорону.

"Дамар був особливим хлопцем, який торкнувся життя багатьох, в тому числі і мого. Він залишався позитивним до самого кінця і став прикладом для всіх з нас ", - сказав Стерлінг.