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Мунтян: Динамо має перемагати Шахтар

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Легенда Динамо не полишає надій на перемогу киян в УПЛ
Мунтян: Динамо має перемагати Шахтар

Київському Динамо буде дуже важко наздогнати донецький Шахтар в таблиці і кияни мають перемагати в найближчому дербі.

Про це заявив легендарний гравець киян Володимир Мунтян.

"Буде дуже важко, адже 7 очок - значний гандикап. Але треба йти від гри до гри. Зараз необхідно перемагати - і буде вже 4 очки, а отже це вже буде зовсім інша історія. Потрібно перегравати "гірників" в очному матчі в Києві, а далі вже як карта ляже", - сказав Мунтян.

Нагадаємо, Вербич вірить, що Динамо наздожене Шахтар.

Також, Динамо оригінально прорекламувало матч проти Шахтаря.

Джерело - офіційний сайт Динамо.

#Динамо, #Шахтар, #Мунтян
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