Київському Динамо буде дуже важко наздогнати донецький Шахтар в таблиці і кияни мають перемагати в найближчому дербі.

Про це заявив легендарний гравець киян Володимир Мунтян.

"Буде дуже важко, адже 7 очок - значний гандикап. Але треба йти від гри до гри. Зараз необхідно перемагати - і буде вже 4 очки, а отже це вже буде зовсім інша історія. Потрібно перегравати "гірників" в очному матчі в Києві, а далі вже як карта ляже", - сказав Мунтян.