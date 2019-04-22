Вербич: Ми можемо наздогнати Шахтар у турнірній таблиці

Гравці Динамо серйозно налаштовуються на матч проти Шахтаря у 25-го туру Прем'єр-ліги України

Про це розповів півзахисник киян Беньямін Вербич.

"Ми налаштовані тільки на перемогу. Після попереднього матчу з Шахтарем в рамках Кубка України хочемо взяти реванш у "гірників". Ми будемо робити все можливе, щоб добути важливі три очки. Вони нам дозволять продовжити боротьбу за перше місце. У нас в запасі ще дві гри з Шахтарем, так що ми можемо їх наздогнати в турнірній таблиці", - сказав Вербич.