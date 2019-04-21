Сьогодні, 21 квітня, відбулися матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії. АПЛ
35 тур
21 квітня
Евертон — Манчестер Юнайтед 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 13 Річарлісон, 2:0 - 28 Сігурдсон, 3:0 - 56 Дінь, 4:0 - 64 Волкотт.
Арсенал — Крістал Пелас 2:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 17 Бентеке, 1:1 - 47 - Озіл, 1:2 - 61 Заа, 1:3 - 69 Макартур 2:3 - 77 Обамеянг.
Кардіфф — Ліверпуль 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 57 Вейналдум, 0:2 - 81 Мілнер.
Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком переміг Тоттенгем. Також, Ліверпуль представив домашню форму на сезон-2019/20.
Джерело - Чемпіон.