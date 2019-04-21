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Евертон розгромив Манчестер Юнайтед, Ліверпуль переграв Кардіфф. Результати матчів 35 туру АПЛ

Сьогодні, 21 квітня, відбулися матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії. АПЛ

35 тур

21 квітня

Евертон — Манчестер Юнайтед 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 13 Річарлісон, 2:0 - 28 Сігурдсон, 3:0 - 56 Дінь, 4:0 - 64 Волкотт.

Арсенал — Крістал Пелас 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Бентеке, 1:1 - 47 - Озіл, 1:2 - 61 Заа, 1:3 - 69 Макартур 2:3 - 77 Обамеянг.

Кардіфф — Ліверпуль 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 57 Вейналдум, 0:2 - 81 Мілнер.

Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком переміг Тоттенгем. Також, Ліверпуль представив домашню форму на сезон-2019/20.

Джерело - Чемпіон.

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