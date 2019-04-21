Евертон разгромив Манчестер Юнайтед у 35 турі АПЛ

Сьогодні, 21 квітня, у 35 турі Англійської Прем'єр-ліги Евертон переміг Манчестер Юнайтед.
На 13-й хвилині погром класним ударом в падінні почав Річарлісон, а на 28-й сильним дальнім пострілом забив Сігурдссон.
У другій половині зустрічі Евертон швидко продовжив розпочату роботу в першому таймі. Люка Дінь на 56-й хвилині ще одним дальнім ударом зробив рахунок у грі 3:0. Завершив розгром Манчестер Юнайтед Тео Волкотт, на 64-й хвилині реалізував вихід віч-на-віч з Де Хеа після пасу Сігурдссона.
Чемпіонат Англії. АПЛ
35 тур
21 квітня
Евертон — Манчестер Юнайтед 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 13 Річарлісон, 2:0 - 28 Сігурдсон, 3:0 - 56 Дінь, 4:0 - 64 Волкотт.
Нагадаємо, на купівлю Челсі є три претенденти. Також, Ліверпуль представив домашню форму на сезон-2019/20.
Джерело - Чемпіон.