Чотири клуби зіграє у півфіналі Ліги Європи та Ліги чемпіонів

У поточному євросезоні відразу 4 англійські клуби вийшли до півфіналу єврокубкових турнірів.

Такого результату в англійських клубів не було вже 35 років, з сезону 1983/1984. У півфінал Ліги чемпіонів вийшли Ліверпуль і Тоттенгем, а півфіналістами Ліги Європи стали Арсенал і Челсі.

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У єврокубковому сезоні 1983/1984 років також 4 англійські команди пробилися до півфіналів, але тоді боротьба велася в трьох євротурнірах. Ліверпуль вийшов у півфінал Кубка чемпіонів, Манчестер Юнайтед потрапив у ТОП-4 Кубка володарів кубків, а Тоттенгем і Ноттінгем Форест – Кубка УЄФА. У тому сезоні англійцям вдалося виграти два трофеї, їх здобули Ліверпуль і Тоттенгем.

Нагадаємо, визначилися усі півфіналісти Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Джерело - Sport.ua.