Де Пена може дебютувати у грі з Шахтарем

Тренерський штаб біло-синіх серйозно розраховує на уругвайця.

Уругвайський вінгер Карлос де Пена, який нещодавно підписав контракт з Динамо і вже відзначився голом у контрольному матчі біло-синіх проти Ворскли, може дебютувати в київському клубі.

Про це повідомляє Sport Arena.

Це може статися в офіційному матчі вже 24 квітня, коли кияни в рамках 25-го туру УПЛ зіграють з Шахтарем. За інформацією, тренерський штаб Динамо серйозно розраховує на уругвайця в майбутньому поєдинку і планує включити вінгера до складу на матч.

Також готовий до матчу й Артем Шабанов — пошкодження плеча, яке отримав захисник в спарингу з Ворсклою виявилося несерйозним. Відновився після травми голеностопа, отриманої в матчі з Маріуполем, і Беньямін Вербич.

Для Динамо матч проти Шахтаря в прийдешньому турі є одним з найважливіших в сезоні в контексті боротьби за чемпіонство. За 8 турів до завершення сезону в УПЛ кияни відстають від гірників на 7 очок.

Джерело - Sport Arena.