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Динамо - Ворскла 5:0. Огляд матчу

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Динамо - Ворскла 5:0. Огляд матчу

Динамо провело товариську зустріч проти Ворскли. Кияни розгромили суперника з рахунком 5:0.

Ще в першому таймі Динамо чотири рази відправляло м'яч в сітку воріт Ворскли. Відкрив рахунок в матчі Віталій Миколенко, а збільшили перевагу киян Георгій Цітаішвілі, Олександр Андрієвський і Карлос Де Піна.

У другому таймі остаточний рахунок у матчі встановив Віктор Циганков, реалізувавши пенальті.

Динамо йде на другому місці в турнірній таблиці УПЛ, відставання від Шахтаря становить 7 очок. Наступний матч кияни проведуть саме проти Гірників 24 квітня.

Ворскла йде на 2-й позиції в нижній шістці УПЛ. 23 квітня полтавці зіграють проти Десни.

Україна. Клубні товариські зустрічі

19 квітня

Динамо — Ворскла 5:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 9 Миколенко, 2:0 - 27 Цітаішвілі, 3:0 - 31 Андрієвський, 4:0 - 35 Де Піна, 5:0 - 64 пенальті Циганков.

Динамо: Бущан, Попов, Миколенко, Кадар, Кравченко, Буяльський, Цітаішвілі, Шепелев, Андрієвський, Де Піна, Супряга, Сидорчук, Шапаренко, Сідіклей, Бурда, Шабанов, Русин, Смирний, Алібеков, Кенджера.

Ворскла: (перший тайм): Шуст, Чеснаков, Мартиненко, Саків, Биков, Скляр, Васін, Габелок, Коломоєць, Дитина, Кобахідзе, Ткаченко, Кані, Чижов (Даллку, 64), Гіоргадзе, Петрович, Якубу, Мисик, Карека, Шехіч (Биков, 77), Артур, Білий.

Нагадаємо, Де Пена забив дебютний гол за Динамо. Також, Денис Гармаш святкує день народження.

Джерело - Чемпіон.

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