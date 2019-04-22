Голкіпер може повторити досягнення Рейни

Ліверпуль обіграв Кардіфф у матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Воротар мерсисайдської команди Еліссон провів 19-й сухий матч у чемпіонаті. Це найкращий показник в АПЛ за останні 10 років.

У сезоні-2008/09 колишній голкіпер Манчестер Юнайтед Едвін ван дер Сар провів 21 сухий матч у АПЛ. Тільки Петр Чех (Челсі, сезон-2004/05, 24 гри на нуль) і Пепе Рейна (Ліверпуль, сезон-2005/06, 20 ігор на нуль) провели більше сухих матчів у своєму дебютному сезоні в Англії.

Водночас Ліверпулю залишилося провести ще три матчі в чемпіонаті.

Нагадаємо, Ліверпуль встановив новий рекорд клубу в АПЛ.

Джерело - Goal.com.