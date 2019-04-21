Ліверпуль встановив новий рекорд клубу в АПЛ

Ліверпуль набравши 88 очок нинішнього сезону встановив рекорд клубу в АПЛ.

Ліверпуль впевнено переміг Кардіфф (2:0) в матчі 35-го туру АПЛ. Після цієї перемоги мерсисайдці набрали 88 очок і встановили новий рекорд клубу за набраними очками в англійській Прем'єр-лізі.

Попереднє досягнення було встановлено в сезоні 2008/09. Тоді Ліверпуль за підсумками чемпіонату набрав 86 очок. Нагадаємо, що АПЛ була заснована в 1992 році.

Відзначимо, що за всю історію виступів Ліверпуль набирав понад 88 очок лише двічі. У сезоні 1978/79 - 98 очок і 1987/88 - 90.

Ліверпуль очолює турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті всього на два очки, але у клубу є гра в запасі. Наступний матч мерсисайдці проведуть 26 квітня проти Гаддерсфілда.

Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком переміг Тоттенгем. Також, Ліверпуль представив домашню форму на сезон-2019/20.

Джерело - Чемпіон.