Кропивницька Зірка планує повернутися у професійні змагання.

Про це заявив новопризначений віце-президент клубу Костянтин Волков.

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"Зірка буде брати участь у чемпіонаті області. Звичайно, це не те, до чого звикли наші вболівальники, але, головне, що команда була, є і буде. Багато команд проходили через нижчі ліги, нічого страшного. Восени сподіваємося стартувати в чемпіонаті України серед аматорів. А далі будемо відновлювати професійний статус", - сказав Волков.