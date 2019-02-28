Вболівальники Зірки мітингували за порятунок клубу

Близько сотні вболівальників Зірки пройшлися центральною вулицею Кропивницького і влаштували мітинг під стінами міської ради з вимогою врятувати клуб від ліквідації.

Про це повідомляє ТСН.

Кропивницький клуб може припинити існування через фінансові проблеми.

За підсумками сезону УПЛ 2017/18 Зірка вилетіла з турніру. 16 лютого 2019-го оголосила про зняття з першої ліги, а футболісти отримали статус вільних агентів.

Фанати просять місцеву владу і меценатів втрутитися в цю ситуацію.

Наадаємо, матчі першої ліги перенесуть через вибори.

Джерело - ТСН.