Вболівальники Зірки мітингували за порятунок клубу

Близько сотні вболівальників Зірки пройшлися центральною вулицею Кропивницького і влаштували мітинг під стінами міської ради з вимогою врятувати клуб від ліквідації.
Про це повідомляє ТСН.
Кропивницький клуб може припинити існування через фінансові проблеми.
За підсумками сезону УПЛ 2017/18 Зірка вилетіла з турніру. 16 лютого 2019-го оголосила про зняття з першої ліги, а футболісти отримали статус вільних агентів.
Фанати просять місцеву владу і меценатів втрутитися в цю ситуацію.
Наадаємо, матчі першої ліги перенесуть через вибори.
Джерело - ТСН.