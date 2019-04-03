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Соль хоче потрапити до збірної Іспанії через Динамо

Сьогодні 16:26 302 0
Іспанець мріє про виступ за збірну
Соль хоче потрапити до збірної Іспанії через Динамо

Нападник київського Динамо Фран Соль мріє потрапити до збірної Іспанії та впевнений, що гра за київське Динамо допоможе йому проробити шлях у національну команду.

Про це він розповів у інтерв'ю Зе інтерв'юер.

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"Чи реально, щоб мене з Динамо покликали в збірну Іспанії? Звичайно. Якщо ти добре граєш в такому клубі, як Динамо, то тебе можуть помітити та покликати. Якщо я піду цим шляхом, то можу потрапити до збірної. Однак зараз, я повинен думати про те, як швидше відновитися", - сказав Соль.

У поточному сезоні Соль провів за Динамо 4 матчі й забив 2 м'ячі.

Нагадаємо, Соль зазнав травми в матчі з Десною. На початку березня Соля прооперували.

Джерело - Зе інтерв'юер.

#Соль, #Динамо, #УПЛ, #Українська Прем'єр-ліга
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