Соль мріє зустрітися з Шевченком

Іспанець хоче взяти поради в українця

Нападник Динамо Фран Соль мріє зустрітися та поспілкуватися з легендарним українським форвардом Андрієм Шевченком.

Про це він розповів у інтерв'ю Футбол24.

"Звичайно, Шевченко був однією з причин переходу в Динамо. Я думав про те, що одного дня матиму змогу поспілкуватися з одним із найкращих бомбардирів усіх часів. І, можливо, він дасть мені певні поради, як стати ще кращим форвардом", - заявив Соль.

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"Ще не спілкувався з ним. У мене не було такої можливості, ми ще не перетиналися із ним. Сподіваюся, що таки зможу побачитися і поспілкуватися із Шевченком. Це стане мрією, яку вдасться реалізувати", - підсумував іспанець.

Нагадаємо, Динамо зіграє спаринг проти Ворскли .

Також, Фанати Динамо визнали Віктора Циганкова найкращим гравцем матчу 24-го туру УПЛ проти Маріуполя.

Джерело - Футбол24.