Президент першолігового клубу Інгулець Олександр Поворознюк розповів, яку суму преміальних отримає команда за перемогу в Кубку України.

Президент першолігового клубу Інгулець Олександр Поворознюк оприлюднив суму преміальних, яку отримає команда за перемогу в Кубку України.

Про це він заявив в ефірі програми Профутбол.

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"Перемогою в півфіналі ми вписали свої імена в історію Інгульця. За перемогу дав мільйон гривень преміальних. Якщо луснемо Шахтар, то дам і десять", - сказав Поворознюк.

Фінал Кубка України відбудеться 15 травня в Запоріжжі.

Нагадаємо, Інгулець зіграє у фіналі з Шахтарем.

Днями президент Інгульця розповів, як бореться з договірними матчами в команді.

Джерело - Чемпіон.