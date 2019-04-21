Мій профіль
Українки здобули золото на етапі Кубка світу
Сьогодні 14:25 745
Гравці Інгульця, які хотіли зіграти договірний матч, випадково впали в каналізаційні люки і закінчили з футболом
Сьогодні 21:51 1071
Шовковський про вибори: Не залишайтеся байдужими до свого майбутнього
Сьогодні 16:04 643
Нікольченко здобула бронзу на етапі Кубка світу
Сьогодні 14:12 202
Берінчик: Ломаченко, ми йдемо за тобою
Сьогодні 09:12 1709
Берінчик переміг Аракаву та захистив титул WBO International
Вчора 23:46 1447
Ювентус переграв Фіорентину та став чемпіоном Італії
Вчора 20:51 900
Зінченко потрапив у список найдорожчих лівих захисників світу
19.04.2019 21:00 2948
Берінчик на 200 грам легший Аракава
19.04.2019 14:54 1020
Ще один клуб першої ліги може повторити долю ФК Суми
19.04.2019 12:48 1846
Навколо спорту
Блоги
Підтримай Олександра Усика в США 25 травня
Підтримай Олександра Усика в США 25 травня Андрій Твердохліб
19.04.2019 09:22 5778
Кейн показав свою реакцію біля телевізора після виходу Тоттенгема у півфінал ЛЧ
Кейн показав свою реакцію біля телевізора після виходу Тоттенгема у півфінал ЛЧ Максим Буйдин
18.04.2019 18:58 1257
Шалений данк Данстона в ТОП-5 найкращих моментів перших матчів плей-оф Євроліги
Шалений данк Данстона в ТОП-5 найкращих моментів перших матчів плей-оф Євроліги Максим Буйдин
18.04.2019 17:39 404
Від радості до печалі: емоції Гвардіоли на відмінений переможний гол
Від радості до печалі: емоції Гвардіоли на відмінений переможний гол Максим Буйдин
18.04.2019 15:45 1495 1
Б**, я не вірю. Незабутні емоції президента та гравців Інгульця після виходу у фінал Кубка
Б**, я не вірю. Незабутні емоції президента та гравців Інгульця після виходу у фінал Кубка Максим Буйдин
18.04.2019 14:15 1663
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:27 Футбол Ліверпуль встановив новий рекорд клубу в АПЛ 10
22:10 Теніс Стаховський пройшов далі як lucky loser на турнірі в Будапешті 186
21:51 Футбол Гравці Інгульця, які хотіли зіграти договірний матч, випадково впали в каналізаційні люки і закінчили з футболом 1071
21:40 Футбол Боруссія разгромила Фрайбург, Герта зіграла внічию з Ганновером. Результати 30 туру Бундесліги 597
21:26 Футбол Дубль Шахова допоміг ПАОКу стати чемпіоном Греції 702
21:05 Футбол Мілан і Інтер зацікавлені в Ісмаїлі 342
20:54 Футбол Андерлехт розписав нічию з Гентом у матчі чемпіонату Бельгії 357
20:31 Футбол Сульшер вибачився перед уболівальниками 404
20:13 Хокей Збірна України з хокею поступилася в другому спарингу проти Юності 417
19:53 Футбол Евертон розгромив Манчестер Юнайтед, Ліверпуль переграв Кардіфф. Результати матчів 35 туру АПЛ 448
19:24 Футбол ПСЖ достроково виграв чемпіонат Франції 471
19:00 Футбол ПСЖ — Монако: онлайн-трансляція матчу 33 туру Ліги 1 240
18:40 Футбол Манчестер Юнайтед оновив антирекорд за пропущеними м'ячами в АПЛ 706
18:20 Футбол Анрі знайшов новий клуб 460
18:05 Теніс Лопатецька програла у фіналі турніру ITF на Сардинії 814
17:50 Теніс Австралія вперше за 26 років зіграє в фіналі Кубка Федерації 440 1
17:33 Футбол Евертон разгромив Манчестер Юнайтед у 35 турі АПЛ 463
17:17 Блог Усик провів тренування з важкої атлетики в компанії Торохтія 652
17:15 Гімнастика Українські гімнастки завоювали п'ять медалей на етапі Кубка світу 265
16:50 Футбол Тейшейра - король китайської суперліги 1144
16:24 Футбол Андерлехт — Гент: де дивитися онлайн матч Чемпіонату Бельгії 361
16:04 Навколо спорту Шовковський про вибори: Не залишайтеся байдужими до свого майбутнього 643
15:51 Футбол Харатін забив дебютний гол за Ференцварош 541
15:40 Блог Кроуфорд - Хан: відео бою 623
15:28 Теніс Стаховський програв у фіналі кваліфікації на турнірі в Угорщині 411

Гравці Інгульця, які хотіли зіграти договірний матч, випадково впали в каналізаційні люки і закінчили з футболом

Сьогодні 21:51 1071 0
Гравці Інгульця, які хотіли зіграти договірний матч, випадково впали в каналізаційні люки і закінчили з футболом

Три гравці Інгульця випадково упали у відкриті каналізаційні люки.

Про це розповів президент клубу Олександр Поворознюк.

"Перед грою з Волинню підходять до мене якісь чорти і пропонують 500 тисяч за поразку з рахунком 0:5. Я їм відповів, що не знаю, як це здавати матчі. Дайте мені мільйон, я приб'ю ту Волинь.

Вони мені конкретно сказали, що раз я такий говіркий, то вони будуть домовлятися з гравцями. І домовилися. Але ставка не пройшла, ми програли 2:0, гроші згоріли.

А я цього всього відразу не знав. Потім приїжджаю на тренування, там стоїть Пащенко без настрою. Він каже, що треба гроші, бо його брата в Києві до в'язниці посадять. Результату-то з Волинню не було, з них гроші і зажадали. Я пішов, взяв в бардачку 5 тисяч доларів і дав йому.

Через тиждень дізнався, що вони грали договірні матчі. Хотіли "відігратися", здати матч з Кристалом, залучили всю команду.

Так я з Пащенком і не поспілкувався. Він зізнався на відеокамеру, все розповів, а потім йшов додому і потрапив в люк каналізаційний. 2 відкритих переломи, закінчив з футболом. Шкода пацана, хороший був футболіст.

Решта двоє теж в люк впали. Хтось покрасти ці люки, а хлопці випадково впали.

Грошей з них назад не взяв, і так хлопці з футболом зав'язали. Один на тростинці досі ходить. Пробачив їм ці гроші.

А люки нові поставив, вже пластикові, що б ніхто більше в них не потрапляв", - сказав Поворознюк.

Нагадаємо, Інгулець сенсаційно вийшов у фінал Кубка України.

Також, гравців Інгульця щедро преміюють за вихід у фінал Кубка України.

Джерело - Чемпіон.

Коментарі ()