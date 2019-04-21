Три гравці Інгульця випадково упали у відкриті каналізаційні люки.

Про це розповів президент клубу Олександр Поворознюк.

"Перед грою з Волинню підходять до мене якісь чорти і пропонують 500 тисяч за поразку з рахунком 0:5. Я їм відповів, що не знаю, як це здавати матчі. Дайте мені мільйон, я приб'ю ту Волинь.

Вони мені конкретно сказали, що раз я такий говіркий, то вони будуть домовлятися з гравцями. І домовилися. Але ставка не пройшла, ми програли 2:0, гроші згоріли.

А я цього всього відразу не знав. Потім приїжджаю на тренування, там стоїть Пащенко без настрою. Він каже, що треба гроші, бо його брата в Києві до в'язниці посадять. Результату-то з Волинню не було, з них гроші і зажадали. Я пішов, взяв в бардачку 5 тисяч доларів і дав йому.

Через тиждень дізнався, що вони грали договірні матчі. Хотіли "відігратися", здати матч з Кристалом, залучили всю команду.

Так я з Пащенком і не поспілкувався. Він зізнався на відеокамеру, все розповів, а потім йшов додому і потрапив в люк каналізаційний. 2 відкритих переломи, закінчив з футболом. Шкода пацана, хороший був футболіст.

Решта двоє теж в люк впали. Хтось покрасти ці люки, а хлопці випадково впали.

Грошей з них назад не взяв, і так хлопці з футболом зав'язали. Один на тростинці досі ходить. Пробачив їм ці гроші.

А люки нові поставив, вже пластикові, що б ніхто більше в них не потрапляв", - сказав Поворознюк.