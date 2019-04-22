Екс-тренер Динамо і збірної України Олег Блохін несхвально сприйняв висловлювання Мірча Луческу про Валерія Лобановського.

У ефірі програми Вацко Light він розповів.

"Я що, повинен Луческу обговорювати? Були Трапаттоні, Саккі, Капелло — дуже багато було тренерів, список можна складати й так, і так. Думаю, що на 6-у або 8-у місці в ТОП-списку Лобановський заслужив перебувати. А на якому Луческу повинен бути? Нехай поставить собі пам'ятник і скаже: Я такий Бог, виграв все і все добре", - сказав Блохін.