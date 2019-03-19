Лобановський потрапив до ТОП-10 тренерів світового футболу

Легендарний тренер київського Динамо Валерій Лобановський потрапив до ТОП-10 рейтингу найкращих клубних тренерів в історії футболу за версією France Football.
Видання поставило українського фахівця на 6-е місце.
Рейтинг очолив колишній наставник Аякса і Барселони нідерландець Рінус Міхелс, друге місце посів шотландець Алекс Фергюсон, третє — в італійця Аріго Саккі.
Актуально: Динамо перемогло Реал та вийшло в півфінал Ліги чемпіонів. 20 років легендарній перемозі команди Лобановського
Також до першої десятки увійшли: Йоган Кройф, Хосеп Гвардіола, Еленіо Еррера, Карло Анчелотті, Ернст Хаппель і Білл Шенклі. Серед них фахівцями, які працюють донині є лише двоє — Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті) і Карло Анчелотті (Наполі).
Важливо: Про перехід у Спартак, Шеву та Лобановського — Владислав Ващук
Екс-наставник донецького Шахтаря Мірча Луческу опинився на 41-му рядку рейтингу.
Раніше повідомлялося, що екс-гравець Динамо хоче відкрити школу Лобановського в Лондоні.
Джерело - France Football.