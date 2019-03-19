Лобановський потрапив до ТОП-10 тренерів світового футболу

Український фахівець посів шосту сходинку

Легендарний тренер київського Динамо Валерій Лобановський потрапив до ТОП-10 рейтингу найкращих клубних тренерів в історії футболу за версією France Football.

Видання поставило українського фахівця на 6-е місце.

Рейтинг очолив колишній наставник Аякса і Барселони нідерландець Рінус Міхелс, друге місце посів шотландець Алекс Фергюсон, третє — в італійця Аріго Саккі.

Актуально: Динамо перемогло Реал та вийшло в півфінал Ліги чемпіонів. 20 років легендарній перемозі команди Лобановського

Також до першої десятки увійшли: Йоган Кройф, Хосеп Гвардіола, Еленіо Еррера, Карло Анчелотті, Ернст Хаппель і Білл Шенклі. Серед них фахівцями, які працюють донині є лише двоє — Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті) і Карло Анчелотті (Наполі).

Важливо: Про перехід у Спартак, Шеву та Лобановського — Владислав Ващук

Екс-наставник донецького Шахтаря Мірча Луческу опинився на 41-му рядку рейтингу.

Раніше повідомлялося, що екс-гравець Динамо хоче відкрити школу Лобановського в Лондоні.

Джерело - France Football.