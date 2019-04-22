Буднік забив у сьомому матчі поспіль за Левадію

Український форвард лідирує в гонці бомбардирів, маючи в активі дев'ять голів
Український нападник естонської Левадії Євген Буднік відзначився голом у сьомому турі проти ФК Пайде.
28-річний гравець забив другий гол своєї команди, реалізувавши пенальті. Таким чином, Євген забив свій дев'ятий гол у чемпіонаті та продовжує очолювати гонку бомбардирів.
Левадія лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Естонії, не втративши жодного очка.
Актуально: Будник забив у шостому поєдинку поспіль Чемпіонату Естонії
Чемпіонат Естонії
7 тур
21 квітня
Пайде - Левадія 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 38 Осипов, 0:2 - 87 пенальті Буднік.
Нагадаємо, дубль Шахова допоміг ПАОКу стати чемпіоном Греції.
Джерело - Чемпіон.