У чемпіонаті Естонії Левадія на своєму полі приймала Тулевік.

Про це повідомляє footboom.com.

Зустріч завершилася перемогою господарів поля з рахунком 5:2.

Відзначимо, що один з голів у матчі забив український нападник Євген Будник, який реалізував пенальті. Таким чином, наш земляк відзначився у всіх шести матчах чемпіонату Естонії. У його активі тепер вісім голів.

Левадія продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату, маючи 18 очок і за додатковими показниками випереджаючи Флору.

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Чемпіонат Естонії

6 тур

13 квітня

Левадія - Тулевик 5:2 (3:1)

Голи: 0:1 - 13 Пейпс, 1:1 - 19 автогол Роосалу, 2:1 - 23 Андреєв, 3:1 - 35 Мореллі, 3:2 - Сааг, 4:2 - 60 Андреєв, 5:2 - 77 пенальті Будник.

Нагадаємо, Маліновський уникнув дискваліфікації.

Джерело - Чемпіон.