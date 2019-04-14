У чемпіонаті Естонії Левадія на своєму полі приймала Тулевік.
Про це повідомляє footboom.com.
Зустріч завершилася перемогою господарів поля з рахунком 5:2.
Відзначимо, що один з голів у матчі забив український нападник Євген Будник, який реалізував пенальті. Таким чином, наш земляк відзначився у всіх шести матчах чемпіонату Естонії. У його активі тепер вісім голів.
Левадія продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату, маючи 18 очок і за додатковими показниками випереджаючи Флору.
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Чемпіонат Естонії
6 тур
13 квітня
Левадія - Тулевик 5:2 (3:1)
Голи: 0:1 - 13 Пейпс, 1:1 - 19 автогол Роосалу, 2:1 - 23 Андреєв, 3:1 - 35 Мореллі, 3:2 - Сааг, 4:2 - 60 Андреєв, 5:2 - 77 пенальті Будник.
Нагадаємо, Маліновський уникнув дискваліфікації.
Джерело - Чемпіон.