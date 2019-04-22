Бензема близький до рекорду за результативністю в Реалі

Мій профіль
Світоліна, Цуренко і Ястремська зберегли позиції в рейтингу WTA
Сьогодні 12:23 282
Гравці Інгульця, які хотіли зіграти договірний матч, випадково впали в каналізаційні люки і закінчили з футболом
Вчора 21:51 3840
Шовковський про вибори: Не залишайтеся байдужими до свого майбутнього
Вчора 16:04 833
Українки здобули золото на етапі Кубка світу
Вчора 14:25 1237
Нікольченко здобула бронзу на етапі Кубка світу
Вчора 14:12 260
Берінчик: Ломаченко, ми йдемо за тобою
Вчора 09:12 2115
Берінчик переміг Аракаву та захистив титул WBO International
20.04.2019 23:46 1629
Ювентус переграв Фіорентину та став чемпіоном Італії
20.04.2019 20:51 956
Зінченко потрапив у список найдорожчих лівих захисників світу
19.04.2019 21:00 3167
Берінчик на 200 грам легший Аракава
19.04.2019 14:54 1053
Навколо спорту
Блоги
Підтримай Олександра Усика в США 25 травня
Підтримай Олександра Усика в США 25 травня Андрій Твердохліб
19.04.2019 09:22 5802
Кейн показав свою реакцію біля телевізора після виходу Тоттенгема у півфінал ЛЧ
Кейн показав свою реакцію біля телевізора після виходу Тоттенгема у півфінал ЛЧ Максим Буйдин
18.04.2019 18:58 1283
Шалений данк Данстона в ТОП-5 найкращих моментів перших матчів плей-оф Євроліги
Шалений данк Данстона в ТОП-5 найкращих моментів перших матчів плей-оф Євроліги Максим Буйдин
18.04.2019 17:39 420
Від радості до печалі: емоції Гвардіоли на відмінений переможний гол
Від радості до печалі: емоції Гвардіоли на відмінений переможний гол Максим Буйдин
18.04.2019 15:45 1522 1
Б**, я не вірю. Незабутні емоції президента та гравців Інгульця після виходу у фінал Кубка
Б**, я не вірю. Незабутні емоції президента та гравців Інгульця після виходу у фінал Кубка Максим Буйдин
18.04.2019 14:15 1723
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:10 Бокс Постол завершує підготовку до бою з чемпіоном IBO 470
12:54 Футбол Зінченко: Не можу дочекатися дербі 362
12:36 Футбол Челсі — Бернлі: де дивитися онлайн матч 35 туру АПЛ 215
12:23 Теніс Світоліна, Цуренко і Ястремська зберегли позиції в рейтингу WTA 282
11:49 Футбол Андерлехт — Гент: де дивитися онлайн матч чемпіонату Бельгії 245
11:34 Інше Українці завоювали три золота на турнірі з карате 302
11:22 Бокс Україна обігнала Росію в загальнокомандному заліку на турнірі з боксу 628
10:58 Футбол Соль про травму: Це ніяка не хронічна проблема 522
10:47 Футбол Президент Інгульця: Якщо луснемо Шахтар, дам 10 мільйонів преміальних 1211
10:23 Гандбол ZTR програв у фіналі Балтійської ліги 342
10:15 Футбол Блохін: Нехай Луческу поставить собі пам'ятник і скаже, що він — Бог 1149
09:56 Футбол Буднік забив у сьомому матчі поспіль за Левадію 617
09:34 Футбол Бензема близький до рекорду за результативністю в Реалі 412
09:25 Футбол ПСЖ вийшли у футболках з написом Нотр-Дам 610
09:15 Футбол Модрич провів 300-й матч у складі Реала 444
08:55 Футбол ПСЖ — Монако: огляд матчу 507
08:46 Футбол Ференцварош не може домовитися про суму викупу Петряка 461
08:33 Футбол Сухоцький став чемпіоном Словаччини у складі Слована 479
08:21 Футбол Бензема забив головою 11 м'ячів у всіх турнірах 338
21 Квітня 2019
23:39 Футбол Хетафе здолав Севілью, Реал розгромив Атлетік. Результати матчів 33 туру Ла-Ліги 1685
23:30 Футбол Андерлехт — Гент 0:0: Огляд матчу 302
23:13 Футбол Евертон — Манчестер Юнайтед 4:0: Огляд матчу 679
22:51 ММА Бійця ММА затримали за викрадення автомобіля 666
22:27 Футбол Ліверпуль встановив новий рекорд клубу в АПЛ 927 1
22:10 Теніс Стаховський пройшов далі як lucky loser на турнірі в Будапешті 661

Бензема близький до рекорду за результативністю в Реалі

Сьогодні 09:34 412 0
Бензема близький до рекорду за результативністю в Реалі

Нападник Реала Карім Бензема зробив хет-трик у матчі 33-го туру чемпіонату Іспанії проти Атлетіка.

У цьому сезоні француз забив 30 голів з урахуванням усіх турнірів. Це його другий результат за час виступів у мадридському клубі.

У сезоні-2011/12 Бензема вдалося забити 32 м'ячі у всіх турнірах.

Нагадаємо, Бензема частіше за всіх гравців з ТОП-5 ліг забиває головою.

Джерело - Чемпіон.

#Бензема, #Реал, #Ла-Ліга
Коментарі ()