Бензема близький до рекорду за результативністю в Реалі

Нападник Реала Карім Бензема зробив хет-трик у матчі 33-го туру чемпіонату Іспанії проти Атлетіка.

У цьому сезоні француз забив 30 голів з урахуванням усіх турнірів. Це його другий результат за час виступів у мадридському клубі.

У сезоні-2011/12 Бензема вдалося забити 32 м'ячі у всіх турнірах.

Temporadas con más goles de Benzema en el Madrid:

32 en 2011-12

30 en 2018-19 — Pedro Martin (@pedritonumeros) 21 квітня 2019 р.

Нагадаємо, Бензема частіше за всіх гравців з ТОП-5 ліг забиває головою.

Джерело - Чемпіон.