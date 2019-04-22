Француз лідер за цим показником у ТОП-5 лігах Європи

Нападник Реала Карім Бензема зробив хет-трик у матчі 33-го туру чемпіонату Іспанії з Атлетіком.

У поточному сезоні француз став автором 30 голів в різних турнірах. У 11 випадках він відправляв м'яч у ворота головою.

Це найкращий результат за кількістю м'ячів, забитих головою, для футболістів, які виступають у ТОП-5 європейських ліг цього сезону. На другому місці нападник Леонардо Паволетті (Кальярі) з 9 голами. У форвардів Кріштіану Роналду (Ювентус), Роберта Левандовського (Баварія) і Крістіана Стуані (Жирона) по 7 таких голів.

Нагадаємо, Зідан хоче бачити Луніна в Реалі.

Джерело - As.