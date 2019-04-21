Хетафе здолав Севілью, Реал розгромив Атлетік. Результати матчів 33 туру Ла-Ліги

Сьогодні, 21 квітня, відбулися поєдинки 33 туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга
33 тур
21 квітня
Леванте — Еспаньйол 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 16 Іглесіас, 1:1 - 62 Везу, 1:2 - 65 Рока, 2:2 - 72 Рочіна.
Хетафе — Севілья 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 35 Мата, 2:0 - 45+4 пенальті Моліна, 3:0 - 53 Моліна.
Реал Мадрид — Атлетік 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 47 Бензема, 2:0 - 70 Бензема, 3:0 - 90 Бензема.
Вільяреал — Леганес 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 64 Бакка, 2:0 - 80 Екамбі, 2:1 - 87 пенальті Ель-Жар.
Бетіс — Валенсія 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 45 Гуедеш, 0:2 - 49 Гуедеш, 1:2 - 78 Ло Селсо.
Нагадаємо, Барселона хоче придбати де Лігта.
Також, Мілан хоче придбати бразильського вінгера Барселони.
Джерело - Чемпіон.