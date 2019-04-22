Мадридський Реал переміг Атлетік у рамках 33-го туру чемпіонату Іспанії.

Для півзахисника Луки Модріча цей матч став 300-м у складі королівського клубу.

"Хотів би зіграти ще 100 матчів... Кожна гра у складі Реала — величезне щастя. Те, що дає тобі Реал, не зможе дати жоден інший клуб. Ти ростеш як особистість і як футболіст", - сказав Модріч.