Мадридський Реал переміг Атлетік у рамках 33-го туру чемпіонату Іспанії.
Для півзахисника Луки Модріча цей матч став 300-м у складі королівського клубу.
"Хотів би зіграти ще 100 матчів... Кожна гра у складі Реала — величезне щастя. Те, що дає тобі Реал, не зможе дати жоден інший клуб. Ти ростеш як особистість і як футболіст", - сказав Модріч.
Після матчу 33-річному хорвату вручили футболка з номером 300.
👏🇭🇷 @lukamodric10: ¡300 partidos como jugador del @RealMadrid! #HalaMadrid pic.twitter.com/XnKiuwOQhl— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 21 квітня 2019 р.
Нагадаємо, Бензема забив головою 11 м'ячів у всіх турнірах.
Джерело - Чемпіон.