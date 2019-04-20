Зідан хоче бачити Луніна в Реалі

Андрій буде боротися за місце другого воротаря команди

Український голкіпер Андрій Лунін повернеться у мадридський Реал після досить невдалої оренди в Леганес.

Про це повідомляє Okdiario.

Незважаючи на чутки про те, що "огірки" хочуть залишити 20-річного українця ще на один сезон, видання стверджує, що гравець збірної України входить у список гравців, яких хоче бачити в своїй команді наступного сезону наставник "вершкових" Зінедін Зідан.

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Зокрема йдеться про те, що "королівський клуб" покине Кейлор Навас, а Лунін та Лука Зідан боротимуться за місце другого і третього воротаря.

Нагадаємо, Лунін отримає ігровий час у Леганесі..

Джерело - footballtransfer.