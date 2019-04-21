Сьогодні, 21 квітня, відбулися зустрічі в рамках 30-го туру Бундесліги.
Боруссія Д познущалася з Фрайбурга. Вже на 12-й хвилині матчу Джейдон Санчо вивів дортмундців вперед, замкнувши простріл Марко Ройса.
На початку другого тайму Ройс подвоїв перевагу гостей. Ближче до кінцівки зустрічі Маріо Гетце і Пако Алькасер довели рахунок до розгромного.
Після цієї перемоги Боруссія Д набрала 69 очок і скоротила відставання від Баварії до 1 пункту. До кінця чемпіонату Німеччини залишилося 4 тури.
Матч Герта — Ганновер завершився нічиєю, рахунок так і не був відкритий.
Чемпіонат Німеччини, Бундесліга
30 тур
21 квітня
Фрайбург — Боруссія Д 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 12 Санчо, 0:2 - 54 Ройс, 0:3 - 79 Гетце, 0:4 - 87 пенальті Пако.
Герта — Ганновер 0:0 (0:0)
Нагадаємо, президент Баварії хотів би купити Мбаппе.
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Джерело - Чемпіон.