Президент Баварії: Купив би Мбаппе, але у нас немає стільки грошей

Президент Баварії Улі Генесс хотів би придбати Мбаппе, однак мюнхенська команда не має таких можливостей.

Про це Генесс розповів у інтерв'ю Kicker.

"Мбаппе? Я б купив француза навіть не думаючи, він неймовірний, чудовий футболіст, але... у нас немає грошей на здійснення подібного трансферу. Керівництво Баварії дотримується думки, що настав час інвестувати важко зароблені гроші в нову молоду команду, але покупка Кіліана все це перекреслить, ми просто більше нікого не зможемо собі дозволити ", - сказав бос мюнхенців.