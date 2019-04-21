Екс-наставник Монако Тьєррі Анрі очолить Нью-Йорк Ред Буллз на наступному тижні.

Про це повідомляє Sky Sports.

Як футболіст Анрі виступав за команду з Нью-Йорка протягом чотирьох сезонів, в якій завершив свою кар'єру.

41-річний фахівець почав самостійну кар'єру тренера в рідному Монако, але так і не зумів вивести команду з крутого піке за кілька місяців у керма.

Нагадаємо, Монако не планує запрошувати Жозе Моурінью на пост головного тренера. Він збирається відновити кар'єру влітку.

Джерело - Sky Sports.