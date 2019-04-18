Роналду може покинути Ювентус

Португальський нападник Ювентуса Кріштіану Роналду готовий покинути туринський клуб через поразку в чвертьфіналі Ліги чемпіонів від Аякса.

Про це повідомляє Sport.es.

Після сенсаційного вильоту "старої синьйори" з Ліги чемпіонів відносини 34-річного футболіста з керівництвом клубу значно погіршилися.

Роналду не відпрацьовуватиме контракт з Юве до 2022 року.

Сторони взаємно розчарувалися в результатах поточного сезону.

Чинна угода Кріштіану з туринцями розрахована до літа 2022-го року. У поточному сезоні на рахунку Роналду 26 голів і 12 асистів в 38 матчах за Ювентус у всіх турнірах.

Нагадаємо, реакцію соцмереж на вихід Аякса і Барселони у півфінал ЛЧ.

Джерело - Факти.