Команда Артема пропустила три гола вже в першому таймі

Стамбульський Галатасарай переміг Кайсеріспор Артема Кравця в 29 турі турецької Суперліги.

Вже на 15-й хвилині українець відкрив рахунок у матчі, однак за мить Діаньє відновив паритет, а наприкінці тайму Галатасарай вигравав вже 3:1.

Чемпіонат Туреччини, Суперліга

29 тур

20 квітня

Галатасарай - Кайсеріспор 3:1 (3:1)

Голи: 0:1 - 15 Кравець, 1:1 - 16 Діаньє, 2:1 - 42 Діаньє(П), 3:1 - 45+4 Нагатомо

Нагадаємо, Кравець забив Бешикташу в матчі чемпіонату Туреччини.

Також, 10 років тому Кравець оформив пам'ятний дубль у ворота Валенсії.

Джерело - Чемпіон.