Кравець забив Бешикташу в матчі чемпіонату Туреччини

Український форвард Кайсеріспора Артем Кравець забив гол в матчі 24-го туру турецької Суперліги проти Бешикташа, зрівнявши рахунок у матчі.

Українець на 57-й хвилині зустрічі точним ударом головою в падінні відправив м'яч у сітку воріт суперника. Через 5 хвилин Кайсеріспор і зовсім вийшов вперед завдяки удару Деніза Туруча.

Цей гол став третім для Кравця в поточному розіграші чемпіонату Туреччини, також на рахунку Артема три голи в Кубку країни. В цілому 29-річний українець провів за Кайсеріспор 18 поєдинків у всіх турнірах нинішнього сезону.

Кравець перейшов в Кайсеріспор на початку минулого року з київського Динамо, хоча до цього виступав за іспанську Гранаду на правах оренди.

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Джерело - Чемпіон.